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    Aydın'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 62 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 18:09
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    Aydın'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı acımasız politikalarını sürdürüyor.

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yine göçmenler ölüme terk edildi.

    İki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLENECEK

    Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Aydın da Yunanistan ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da Yunanistan ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı #2

    Aydın da Yunanistan ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı #3

    Aydın da Yunanistan ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı #4

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