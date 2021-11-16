Aydın'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı

Aydın'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 62 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı acımasız politikalarını sürdürüyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yine göçmenler ölüme terk edildi.

İki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLENECEK

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.