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    Aydın'da Yunanların ölüme terk ettiği 60 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarının Kuşadası yakınlarında ölüme terk ettiği 60 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından karaya çıkarıldı.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:03
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    Aydın'da Yunanların ölüme terk ettiği 60 göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

    Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    1 KİŞİ İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZ ALTINA ALINDI

    Düzensiz Göçmenlerin arasında bulunan bir kişi, "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Aydın da Yunanların ölüme terk ettiği 60 göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da Yunanların ölüme terk ettiği 60 göçmen kurtarıldı #2

    Aydın da Yunanların ölüme terk ettiği 60 göçmen kurtarıldı #3

    Aydın da Yunanların ölüme terk ettiği 60 göçmen kurtarıldı #4

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