Aydın'daki baba, oğlunun sünnet düğünü gününde hayatını kaybetti Düğün hazırlıkları için çalışan baba, üşüyünce bir kova içerisinde mangal kömürü yakarak uyuyakaldı. Sabah yakınları tarafından bulunan baba, olay yerinde can verdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Halit Atalay isimli vatandaş, hafta sonu oğlu için sünnet düğünü düzenledi.

Pazar günü yapılacak olan yemekli düğün merasimi için hazırlıkların yapıldığı bölgede bekleyen Baba Halit Atalay, sabaha karşı üşüyünce akrabası Y.A. ile birlikte düğün salonu yanındaki bir odada ısınmak için kova içerisine mangal kömürü yaktı.

Mangal yanınca ısınan ortamda uyuya kalan baba Halit Atalay ile akrabası Y.A.'yı sabahın erken saatlerinde düğün yapılacak alanı kontrole gelen yakınları ve aşçılar uyandıramadı.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Bunun üzerine yakınları ve aşçılar 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye gelen sağlık ekipleri Halit Atalay'ın hayatını kaybettiğini, yanındaki akrabası Y.A.'nın ise durumunun ağır olduğunu belirledi.

Y.A., 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden baba Halit Atalay'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halit Atalay'ın en mutlu gününde hayatını kaybetmesi tüm ilçede üzüntüye neden oldu.