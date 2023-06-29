Aydın’daki bir evden 2 milyon değerinde ziynet ve para çalan hırsız yakalandı Bir evden 2 milyon TL değerinde mücevher ve para çalan hırsız, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından saptandı. Şüpheli, evine yapılan baskınla yakalanırken, yapılan aramada 350 bin TL ile evden çalındığı belirlenen bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

DHA Aydın’ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde oturan A.A.’nın evine geçen pazar günü hırsız girdi. 77 yaşındaki A.A., evde 2 milyon TL değerindeki mücevher ve paranın çalındığını görünce, polise koştu. Parmak izi ve kameralardan tespit edildi İhbar üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Evde yapılan parmak izi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın 43 yaşındaki N.K. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evinden 350 bin lira nakit çıktı Operasyonla hırsız yakalanırken, polis evde yaptığı aramada ise 350 bin TL nakit para ile çalınan ziynet eşyalarının bir bölümünü ele geçirdi. Öte yandan gözaltına alınan N.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.