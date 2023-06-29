Aydın’daki bir evden 2 milyon değerinde ziynet ve para çalan hırsız yakalandı

DHA
Aydın’ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde oturan A.A.’nın evine geçen pazar günü hırsız girdi.
77 yaşındaki A.A., evde 2 milyon TL değerindeki mücevher ve paranın çalındığını görünce, polise koştu.
Parmak izi ve kameralardan tespit edildi
İhbar üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Evde yapılan parmak izi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın 43 yaşındaki N.K. olduğunu saptadı.
Adresi belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evinden 350 bin lira nakit çıktı
Operasyonla hırsız yakalanırken, polis evde yaptığı aramada ise 350 bin TL nakit para ile çalınan ziynet eşyalarının bir bölümünü ele geçirdi.
Öte yandan gözaltına alınan N.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.