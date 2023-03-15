Aydın'daki çifte cinayetin firarisi kendini savundu: Düğündeydim Aydın Germencik'te 12 yıl önce başlarından tabancayla vurulmuş iki arkadaşın bir su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili hakkında hapis cezası verilen Hüseyin Acar, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

2011 yılında meydana gelen cinayetin firari, yakalandı..

4 Haziran 2011 tarihinde Ortaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gökhan Ekmekçi ve arkadaşı Tarık Germez, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bir su kuyusunun dibinde ölü bulundu.

Olaydan 9 gün sonra, yapılan soruşturma kapsamında Hüseyin Acar ile D.V., F.T. ve Ü.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'deliller ışığında suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunmaması' nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 yıl hapis cezası verildi

2014 yılında ise Hüseyin Acar hakkında Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayetten 10 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de yakalandı

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıldan beri firari olan Hüseyin Acar'ın İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent'te olduğu bilgisini alarak, bir eve operasyon düzenledi. Hüseyin Acar, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

"Olay günü düğündeydim, halay çektiğim görüntüler var"

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, mahkemedeki ifadesinde, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Olay yerine yakın bir yerde uyuşturucu kullanıyordum. Olay yerinden 200 metre uzakta parmak izim bulunduğu için cezalandırıldım. Olay günü düğündeydim, halay çektiğim görüntüler var. Bunları mahkemeye sundum. Kaçmadım, İzmir'de yaşıyordum. Olay olduğunda 16 yaşındaydım. İki cinayet işleyip düğüne gitmem, normal mi? Beraatımı istiyorum" dedi.

Acar, tutuklandı.