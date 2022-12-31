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Aydın'daki faciadan kaçış anı
- Haber Merkezi
- 31.12.2022 - 12:05
- Güncelleme : 31.12.2022 - 12:15
Türkiye dün Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlama ile sarsıldı.
Bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.
Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'daki faciadan kaçış anı VİDEO
Olay anından yeni görüntü
Yaralıların tedavisi sürerken olay anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Patlamadan hemen sonra kaydedilen görüntüde çıkan yangından restoranın penceresinden çıkarak kurtulan kadının emekleyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Çevrede toplanan kalabalığın yönlendirmesi ile dükkanların tentelerinin üzerinde emekleyen kadın çığlıklar arasında hayatını kurtarıyor.