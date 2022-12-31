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    Aydın'daki faciadan kaçış anı

    Nazilli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği restorandaki patlamadan kurtulan kadının camdan çıkışı ve emekleyerek uzaklaşışı kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 12:15
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    Aydın'daki faciadan kaçış anı

    Türkiye dün Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlama ile sarsıldı.

    Bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

    Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

    Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aydın'daki faciadan kaçış anı VİDEO

    Olay anından yeni görüntü

    Yaralıların tedavisi sürerken olay anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

    Patlamadan hemen sonra kaydedilen görüntüde çıkan yangından restoranın penceresinden çıkarak kurtulan kadının emekleyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Çevrede toplanan kalabalığın yönlendirmesi ile dükkanların tentelerinin üzerinde emekleyen kadın çığlıklar arasında hayatını kurtarıyor.

    Aydın daki faciadan kaçış anı #1

    Aydın daki faciadan kaçış anı #2

    Aydın daki faciadan kaçış anı #3


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