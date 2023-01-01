Aydın'daki genç kız, ziyarete gelen ağabeyini öldürdü

Ailesinin ziyarete geldiği G.U., ağabeyi ile kavga etmeye başladı. G.U. evinde misafir olarak kalan ağabeyini bıçakla göğsünden yaralayarak katletti.

Aydın’ın Didim ilçesinde abi kardeş dehşeti yaşandı.

Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

Ağabeyini bıçakladı

Gece geç saatlerde ağabey O.U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen G.U., bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Olay yerinde can verdi

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

O.U.’nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.