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    Aydın'daki genç kız, ziyarete gelen ağabeyini öldürdü

    Ailesinin ziyarete geldiği G.U., ağabeyi ile kavga etmeye başladı. G.U. evinde misafir olarak kalan ağabeyini bıçakla göğsünden yaralayarak katletti.
    • 01.01.2023 - 17:35
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    Aydın'daki genç kız, ziyarete gelen ağabeyini öldürdü

    Aydın’ın Didim ilçesinde abi kardeş dehşeti yaşandı.

    Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

    Ağabeyini bıçakladı

    Gece geç saatlerde ağabey O.U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen G.U., bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.

    Olay yerinde can verdi

    Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    O.U.’nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın daki genç kız, ziyarete gelen ağabeyini öldürdü #1


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