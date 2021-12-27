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Aydın’daki göçük faciasına 3 tutuklama

Aydın’daki göçük faciasına 3 tutuklama

Sitede işçi olarak çalışan genç, kanalizasyon borusu döşemek için girdiği çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.