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- Aydın’daki göçük faciasına 3 tutuklama
Aydın’daki göçük faciasına 3 tutuklama
Sitede işçi olarak çalışan genç, kanalizasyon borusu döşemek için girdiği çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- DHA
- 27.12.2021 - 09:17
- Güncelleme : 27.12.2021 - 09:59
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan (25), cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi.
Doğan, iddiaya göre ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmasında, Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, kepçe operatörü Şehmuz İdem, kepçe sahibi Kenan Arıkan ve Fevzi Subaşı'nı gözaltına aldı.
3’Ü DE TUTUKLANDI
Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.