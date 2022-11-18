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    Aydın'daki kaza 2 arkadaşı hayattan kopardı

    Söke'den Didim ilçesine ilerleyen otomobilin takla atması sonucu, sürücü ile arkadaşı hayatını kaybetti.
    • 18.11.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 11:50
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    Aydın'daki kaza 2 arkadaşı hayattan kopardı

    Aydın'ın Güllübahçe-Didim kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı.

    Söke'den Didim yönüne giden Mahmut Yatar'ın kullandığı 09 ABG 850 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

    İHA'nın haberine göre, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    2 arkadaş kurtarılamadı

    Sürücü ile Didim Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan arkadaşı Tahir Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cenazeler, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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