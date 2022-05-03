Aydın'daki kazada 17 yaşındaki çocuk can verdi

Köşk-Dalama Mahallesi üzerinde kontrolden çıkarak elektrik direğine vuran araç içerisinde bulunan çocuk, hayatını kaybetti.

Aydın'da, 17 yaşındaki genç geçirdiği kaza sonucu hayattan koptu.

Köşk-Dalama Mahallesi arasında, içerisinde Mutlu Erdoğan'ın (17) ve iki arkadaşının bulunduğu 07 PR 584 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındak, elektrik direğine çarptı.

Genç, olay anında can verdi

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mutlu Erdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Araçta bulunan diğer iki kişi ise Aydın’daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.