- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı
Aydın'daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı
- DHA
- 31.03.2022 - 15:36
- Güncelleme : 31.03.2022 - 16:39
Dün saat 03.30 sıralarında Aydın'ın Hisar Mahallesi Kamacı Caddesi'nde Serhat Kocamış’ın kullandığı 48 KM 468 plakalı motosiklet devrildi.
Yola fırlayıp başını yere çarpan kasksız sürücü Kocamış yaşamını yitirdi.
Kocamış'ın cansız bedeni, sabah göreve giden Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Serhat Kocamış, Didim ilçe mezarlığında toprağa verildi.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden, aynı yöne giden otomobilin motosikleti sıkıştırdığı, Kocamış'ın aracın kontrolünü kaybettiğini belirledi.
Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada VİDEO
PLAKADAN YOLA ÇIKTILAR
Otomobil sürücüsünün motosiklet devrildikten sonra geldiği yöne dönüp kaçtığı tespit edildi. Otomobilin plakasından yola çıkan ekipler, sürücü U.U.'yu gözaltına aldı. U.U.'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.