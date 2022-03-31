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    Aydın'daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı

    Bir otomobil sürücüsünün sebep olduğu belirlenen ölümlü motosiklet kazasıyla ilgili, şüpheli sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:39
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    Aydın'daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı

    Dün saat 03.30 sıralarında Aydın'ın Hisar Mahallesi Kamacı Caddesi'nde Serhat Kocamış’ın kullandığı 48 KM 468 plakalı motosiklet devrildi.

    Yola fırlayıp başını yere çarpan kasksız sürücü Kocamış yaşamını yitirdi.

    Kocamış'ın cansız bedeni, sabah göreve giden Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Serhat Kocamış, Didim ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

    Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden, aynı yöne giden otomobilin motosikleti sıkıştırdığı, Kocamış'ın aracın kontrolünü kaybettiğini belirledi.

    Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada VİDEO

    PLAKADAN YOLA ÇIKTILAR

    Otomobil sürücüsünün motosiklet devrildikten sonra geldiği yöne dönüp kaçtığı tespit edildi. Otomobilin plakasından yola çıkan ekipler, sürücü U.U.'yu gözaltına aldı. U.U.'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Aydın daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı #1

    Aydın daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı #2

    Aydın daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı #3

    Aydın daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı #4

    Aydın daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı #5

    Aydın daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı #6


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