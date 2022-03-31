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Aydın'daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı

Aydın'daki motosiklet sürücüsünün ölümüne soruşturma açıldı

Bir otomobil sürücüsünün sebep olduğu belirlenen ölümlü motosiklet kazasıyla ilgili, şüpheli sürücü gözaltına alındı.