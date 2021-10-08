Aydın'daki muhtar, dedektif gibi iz sürerek hırsızı yakaladı

Mahallede artan hırsızlık olaylarının peşini bırakmayan muhtar, dedektif gibi iz sürdü. Muhtarın tespit ettiği şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Dün saat 23.00 sıralarında, Aydın'daki Bıyıklı Mahallesi'nde bulunan mezarlıktan demir kapı, mezar demirleri ve evlerin bahçe kapısının demirleri gibi çok sayıda malzemenin çalınması tedirginliğe neden oldu.

Hırsızlık olaylarının artmasıyla Bıyıklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Tugal, gece nöbet tutmaya başladı.

3 gün dedektif gibi iz süren Tugal, şüphelinin evini tespit etti.

ÇALINTI MALZEMELER VE ESRAR BULUNDU

Muhtarın ihbarı üzerine jandarma, savcılıktan aldığı arama kararıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bir traktör römorku dolusu çalıntı malzeme ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında evde olmadığı belirlenen hırsızlık şüphelisi E.D.’yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"GECE GÜNDÜZ UYUMADAN TAKİP ETTİM"

Hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçerek, günlerce şüpheliyi tespit etmeye çalıştığını ifade eden Muhtar Mustafa Tugal, "Son zamanlarda hırsızlık olaylarında artış olunca ben de gece gündüz uyumadan şüphelendiğimiz hırsızı takip ettim. Sonunda evini ve kendisini tespit ettim. Jandarma evde yapılan aramada çalınan malzemeleri buldu. Ancak şüpheli evde yoktu. Dağlık alana kaçtığını tahmin ediyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede yakalanacağını umuyoruz." dedi.













