Petrol
84.47
1.21%
Euro
19.9668
-0.11%
Dolar
18.7122
0.04%
Altın
1.093
0.16%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
314.876
-0.01%
BTXN Coin
5.90
2.96%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Aydın’daki patlamayla ilgili açıklama: 5 gözaltı

    Nazilli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yapan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
    • 30.12.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’daki patlamayla ilgili açıklama: 5 gözaltı

    Aydın Nazilli’de bir iş yerinde ilk tespitlere göre tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi.

    Patlamada 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, 7 kişi hayatını kaybetti.

    Olay ile ilgili çalışmalar sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Aydın'da bir restoranda patlama meydana geldi

    "5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir"

    Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 günü saat 15.30 sularında ilçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen tüp patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olay ile ilgili incelemeler sürüyor.

    Aydın’daki patlamayla ilgili açıklama: 5 gözaltı #1

    Aydın’daki patlamayla ilgili açıklama: 5 gözaltı #2


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Yanlış park ambulansın geçişini engelledi
    3. Sayfa

    Yanlış park ambulansın geçişini engelledi

    Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti...
    Medya

    Teşkilat izleyicisi yasta! Yeni bölümün tarihi değişti...

    Görüş Bildir