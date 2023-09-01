Aydın'daki sahilde ceset bulundu Kuşadası'ndaki halk plajında hareketsiz yatan biri bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, şahsın 35 yaşındaki S.A. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA Aydın'da panik anları yaşandı. Kuşadası’nın Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan Kuştur Halk Plajı’nda çalışanlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Yaşamını yitirdiği belirlendi Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise cesedin üzerinde, S.A. (35) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Vücudunun herhangi bir yerinde kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Google News

Abone Ol