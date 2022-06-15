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    Aydın'daki yaşlı kadına otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla birlikte yola savrularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
    • 15.06.2022 - 17:23
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    Aydın'daki yaşlı kadına otomobil çarptı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü.

    İHA'nın haberine göre; Beşeylül Caddesi'nden Devlet Karayolu üzerinde dönmek isteyen A. S. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı.

    Ölümden döndü

    Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın daki yaşlı kadına otomobil çarptı #1


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