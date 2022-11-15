Aydın’ın gazete dağıtıcısı, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Gazetece dağıtırken kaldırımda 6 bin 900 lira bulan Bilal Yelmen, yaptığı araştırma ile sahibini bularak teslim etti.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gazetece dağıtıcılığı yapan 36 yaşındaki Bilal Yelmen, sabah saatlerinde Sandıklı Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi kesişimindeki sokağın kaldırımında para buldu.

Yelmen, parayı saydığında 6 bin 900 lira olduğunu tespit etti. Paranın, bulduğu kaldırımda park halinde olan kamyonet sürücüsünden düşmüş olabileceğini düşünen Yelmen, kamyonetin plakasının fotoğrafını çekti.

İHA’nın haberine göre; bir süre daha bölgede araştırma yapan Yelmen, mahalle bakkalına giderek parayı düşüren kişinin kendisine ulaşması için telefon numarasını bıraktı.

Gazetelerini dağıtmak için tekrar yola koyulan Yelmen, dağıtım sonrasında paranın sahibine ulaşmak için ise adeta dedektif gibi iz sürdü.

Dedektif gibi iz sürdü

Fotoğrafını çektiği plaka üzerinden araç sahibine ulaşmayı başaran Yelmen, bulduğu para ile ilgili detayları sorduktan sonra düşen paranın, kamyonetin sahibi pazarcı esnafı İrfan Demir olduğunu tespit etti.

Parayı sahibine teslim etti

Daha sonra Demir ile buluşan Yelmen, bulduğu parayı sayarak sahibine teslim etti. Parasının kaybolduğunu sabah saatlerinde fark ettiğini ifade eden İrfan Demir ise örnek davranışından dolayı Yelmen’e teşekkür etti.

“Kimsenin paranın kaybolduğundan haberi yoktu”

Paranın kaybolduğunu sabah saatlerinde fark ettiklerini ifade eden Demir, “Akşam dükkandan gelmiştim. Yorgunluk herhalde, tahminen çantanın ağzını açık unuttum. Oradan bir demet para düşmüş. Biz de sabah fark ettik onu. Kimsenin de paranın kaybolduğundan haberi yoktu. Bulan arkadaşımızdan da Allah razı olsun.” dedi.

“Vicdanım rahat”

Herkesi bu tarz konularda duyarlı olmaya davet eden Bilal Yelmen ise insanlık görevini yaptığını ifade ederek, “Sabah saatlerinde, saat 8 gibi gazete dağıtıyorum. Dağıtım yaparken yerde para olduğunu gördüm. Emin olmak için gidip baktım ve parayı aldım. Paranın da bulduğum yerdeki araç sahibinin olabileceğini düşündüm. Aracın plakasının fotoğrafını çektim. Dağıtımım bitmeden önce de oradaki en yakın bakkala giderek durumu kısaca anlattım ve telefon numaramı bıraktım. Tekrar dağıtıma devam ettim. Dağıtımım bittikten sonra da bir şekilde araç sahibine ulaştık. Paranın onun olduğunu anlayınca parayı kendisine teslim ettik sayarak. Para yaklaşık 2-3 saat durdu cebimde. Bu zaman zarfında da hakikaten rahatsız oldum. Bir an önce teslim etmek istiyordum. Çok şükür sahibine ulaştık ve teslim ettik. Bütün vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve böyle bir davranış yapmasını istiyorum. Vicdanım rahat. Daha önceleri de 2-3 kez böyle yüksek miktar olmasa da para bulup sahiplerine teslim etmiştim.” dedi.