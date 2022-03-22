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    Aydın'ın iki vinç arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

    Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Mustafa İvdil arızalanan lastik tekerlekli vincini, çekmeye gelen vince bağlarken, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 18:15
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    Aydın'ın iki vinç arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

    Aydın-Denizli Otoyolu inşaatında çalışan Mustafa İvdil'in kullandığı 27 TP 471 plakalı lastik tekerlekli vinç, bugün saat 13.30 sıralarında arızalandı. Arızalanan vinci çektirmek için başka bir vinç çağrıldı.

    İKİ VİNÇ ARASINDA SIKIŞTI

    İvdil, arıza yapan vincini, gelen diğer vince bağlamak için araya girdi. Ancak, hafif meyilli arazide arızalı vinç kaydı. İvdil, iki vinç arasında sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İvdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İvdil'in cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın ın iki vinç arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti #1


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