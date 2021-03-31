Aydın'ın narkotik köpeği 'Honaz' olay yerinde uyuşturucu buldu

Göreve yeni başlayan narkotik köpeği Honaz, kontrol için girilen evde 1 kilo 287 gramlık uyuşturucu madde yakaladı.

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, Kuşadası'nda bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelin adresi belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah çok sayıda polisin katılımıyla Türkmen Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kadın şüpheli A.K gözaltına alındı.

HONAZ UYUŞTURUCUYU YAKALADI

Evde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Honaz, balkonda bulunan klozete gelince tepki verdi. Polisin bu noktada yaptığı aramada, klozetin içerisine gizlenmiş 1 kilo 287 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.