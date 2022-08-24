Aydın'ın sahte kadın profili ile kandırıp gasp yapan şüpheliler yakalandı

Açtıkları sahte kadın profili kandırdıkları kişiyi il dışına çağırıp gasbettikleri belirlenen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir kişinin telefon, para ve değerli eşyalarının gasbedildiği ihbarı üzerinde Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar neticesinde, E.P. isimli şüphelinin sosyal medyada sahte kadın profili açıp irtibat kurduğu ve Aydın'a çağırdığı bir şahsı, birlikte hareket ettiği G.K., T.U., T.A., S.S. ve T.T. ile birlikte planlı bir şekilde gasbettiği tespit edildi.

Adreslerine operasyon düzenlendi

İHA’nın haberine göre; operasyon için düğmeye basan ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine düzenledikleri baskınlarla şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.