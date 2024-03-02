Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, dikkatsizlik sonucunda ölümlü bir trafik kazası yaşandı.
Otoyoldaki refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrilen kamyondaki sürücü yaralandı, yolcu ise hayatını kaybetti.
Şemsettin G'nin kullandığı 06 CEN 917 plakalı kargo kamyonu, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.
2 otomobilde hasar oluştu
Kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.
Kaza yerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Kamyondaki yolcu hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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