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    AYM, bir paylaşım nedeniyle verilen disiplin cezasını hak ihlali saydı

    Anayasa Mahkemesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilen kamu görevlisinin yaptığı başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
    • 17.11.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:57
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    AYM, bir paylaşım nedeniyle verilen disiplin cezasını hak ihlali saydı

    Antalya'da bir belediyede çalışan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı ve çeşitli iddiaları içeren paylaşımı, bir gazete tarafından haberleştirildi.

    Bunun üzerine çalıştığı kurum tarafından disiplin soruşturması başlatılan kişiye uyarma cezası verildi.

    Cezanın iptali için dava açtı

    İtirazı disiplin kurulu tarafından reddedilen kişi, cezanın iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı.

    Yerel mahkeme davanın iptaline karar verdi ancak bölge idare mahkemesine yapılan itiraz üzerine yerel mahkeme kararı kaldırıldı.

    Bölge idare mahkemesi de davanın reddine karar verdi.

    ‘İfade özgürlüğü ihlal edilmiştir’ kararı

    Kararın kesinleşmesinin ardından başvurucu, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

    AA’nın haberine göre başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

    Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.


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