Aydın'da silah kaçakçılığı! 199 silahla kadınlar yakalandı Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçak silah operasyonunda şebekenin yakalanmamak ve polisin dikkatini çekmemek amacıyla genç ve bakımlı kadınları kullandığını öğrendi. Ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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İHA

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele sürüyor...

Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’na bir bölgeden yüklü miktarda kaçak silah girişi yapılıp buradan satışının yapılacağı yolunda ihbarını aldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Genç ve bakımlı kadınlar tercih edildi

Şebekenin, yakalanmamak ve polisin dikkatini çekmemek amacıyla genç ve bakımlı kadınları kullandığı öğrenildi.

Ekipler kentin tüm giriş çıkışlarını günlerce takibe aldı.

Şüpheli araç yakalandı

Şüpheli bulunan tüm araçların takip edilip kontrol edildiği ve titiz bir çalışma ile polis, şüpheli aracı Aydın’da yakaladı.

Biri erkek ikisi genç kadından oluşan 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, yeni nesil ve horozsuz 199 adet tabanca ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Polis tarafından silahlarla birlikte gözaltına alınan araç sürücüsü S.O., E.O. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınarak, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)