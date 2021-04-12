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    Ayvacık’ta park halindeki otomobil yandı

    Park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale gelirken olay, kısa süreli panik yarattı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:50
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    Ayvacık’ta park halindeki otomobil yandı

    Çanakkale'deki Ayvacık Sanayi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

    . Yangına ilk olarak bölgedeki sanayi esnafı müdahale etti.

    Ardından Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü.

    YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU

    Polis ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen aracın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

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