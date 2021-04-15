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    Ayvalık'ta 34 kaçak göçmen, lastik bottan kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 34 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:17
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    Ayvalık'ta 34 kaçak göçmen, lastik bottan kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

    İŞLEM YAPILDI

    Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

    Ayvalık ta 34 kaçak göçmen, lastik bottan kurtarıldı #1

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