Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
791.955
2.91%
BTXN Coin
41.56
7.03%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’ı temizliyor

    Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı mayın arama ekipleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da mayın ve patlamamış mühimmatı temizlemeye devam ediyor.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’ı temizliyor

    Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı mayın arama ekipleri tarafından yapılan mühimmat temizleme çalışmaları sürüyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenliğin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için mayın temizleme ve mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

    10 GÜNDE 92 HEKTAR TEMİZLENDİ

    Açıklamada sadece 10-19 Aralık tarihleri arasında 53 mayın bulunduğu ve 92 hektarlık alanın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

    Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’da çalışmalarını sürdürüyor VİDEO

    17 BİN 255 MAYIN İMHA EDİLDİ

    Bugüne kadar işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 365 hektar alanın mayınlardan temizlendiği ifade edilen açıklamada, 635 kilometre yol döşendiği, 17 bin 255 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği kaydedildi.

    Yerleşim yerlerinin ve ekilebilir alanların mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizlenmesi çalışmalarında Türkiye Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı.

    Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’ı temizliyor #1

    Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’ı temizliyor #2

    Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’ı temizliyor #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir