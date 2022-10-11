Azerbaycanlı şarkıcı Bagieva, İstanbul'da taksici saldırısına uğradı

Sanatçı Nergiz Bagieva, yolda aracına çarpan taksiciyi uyarınca şoför, Bagieva’nın burnunu kırdı, kafasını bariyerlere vurdu ve telefonunu parçalayarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da büyüyen taksi sorunu, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Bu mağduriyetin son örneği 10 yıldır İstanbul’da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva oldu.

Beyoğlu’ndaki işinden evine gitmekte olan şarkıcı Bagieva’nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

Sabah’ın haberine göre, Bagieva, bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi.

Önce hakaretler savurdu sonra tekme tokat saldırdı

Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıya tekme tokat girdi. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikâyetçi oldu.

"Telefonumu kırdı"

Yaşadıklarını anlatan Bagieva, "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine ‘Ne yapıyorsun’ dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Dudağım patladı, burnumda, çenemde ve bileğimde ağrılar bulunmakta. Kaçmaya çalışınca aracın plakasını almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım, bunu fark edince geri dönüp saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı." dedi.

"İlk kez böyle bir olaya şahit oldum"

Azeri şarkıcı, "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu." şeklinde konuştu.