Azez'deki terörist, plastik patlayıcı ve canlı bomba yeleği ile yakalandı

Azez'deki terörist, plastik patlayıcı ve canlı bomba yeleği ile yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ebu Ali kod adlı teröristin 1.8 kilo ağırlığındaki C-4 plastik patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere sınır içi ve sınır ötesinde göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir hainin daha enselendiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Suriye'nin sınırında bulunan Halep Azez Mare'de canlı bomba yeleği giyen terörist, plastik patlayıcı ile yakalandı.

"1.8 kg C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat..."

Bakan Soylu o paylaşımını şu ifadelerle aktardı;

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

"Kahraman evlatlarımıza tebrikler"

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler."



