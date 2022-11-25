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    Azez'de Türkiye'nin beklenen kara harekatına destek gösterisi

    Halep'e bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarını protesto eden halk, Türkiye'nin beklenen kara harekatına destek gösterisi düzenledi.
    • 25.11.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 18:00
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    Azez'de Türkiye'nin beklenen kara harekatına destek gösterisi

    Suriye'de Halep'e bağlı Azez ilçesinin kırsalındaki Sucu köyünde halk, Türkiye'nin beklenen kara harekatına destek gösterisi gerçekleştirdi.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarını protesto eden halk, "Suriye bizimdir", "Özgür Suriye", "Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

    "Gasbedilen toprakların özgürleştirilmesi için sürecin bir an önce tamamlanmasını temenni ediyoruz"

    İHA'nın aktardığına göre bölge halkından Jamil, "Türkiye'nin askeri operasyonunu memnuniyetle karşılıyoruz ve işgal altındaki bölgeleri terörist PKK ve SDG'den tamamen kurtarmak için onlarla birlikte çalışıyoruz. Gasbedilen toprakların özgürleştirilmesi için sürecin bir an önce tamamlanmasını temenni ediyoruz.” dedi.

    Azez de Türkiye nin beklenen kara harekatına destek gösterisi #1

    Azez de Türkiye nin beklenen kara harekatına destek gösterisi #2

    Azez de Türkiye nin beklenen kara harekatına destek gösterisi #3


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