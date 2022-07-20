Petrol
105.54
-1.69%
Euro
17.9516
-0.09%
Dolar
17.5965
0.21%
Altın
966.72
0.05%
Borsa
251
0.30%
Bitcoin
417.280
7.72%
BTXN Coin
7.53
1.20%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı

    Dubai'den İstanbul'a gelen Pakistan uyruklu bir yolcudan şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcunun üst araması sırasında bacağına sarılı 50 cep telefonu ele geçirdi.
    • 20.07.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı

    Pakistan uyruklu M.Z., Dubai'den uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

    Denetim yapan polis ekipleri, Pakistan uyruklu yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

    50 telefonu bacağına sardı

    DHA’nın haberine göre yapılan üst aramasında, M.Z.'nin bacağına sarılı kaçak 50 cep telefonu ele geçirdi.

    Geri gönderilecek

    Savcılığa sevk edilen M.Z.’nin, işlemlerinin ardından geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildiği öğrenildi.

    Yolcunun bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ele geçirildi VİDEO

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #1

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #2

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #3

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #4

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #5

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #6

    Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Otomobildeki cinayetin sanığına 25 yıl hapis cezası
    3. Sayfa

    Otomobildeki cinayetin sanığına 25 yıl hapis cezası

    Görüş Bildir