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Bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ile İstanbul’da yakalandı
Dubai'den İstanbul'a gelen Pakistan uyruklu bir yolcudan şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcunun üst araması sırasında bacağına sarılı 50 cep telefonu ele geçirdi.
- 20.07.2022 - 14:10
- Güncelleme : 20.07.2022 - 14:12
Pakistan uyruklu M.Z., Dubai'den uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.
Denetim yapan polis ekipleri, Pakistan uyruklu yolcunun hareketlerinden şüphelendi.
50 telefonu bacağına sardı
DHA’nın haberine göre yapılan üst aramasında, M.Z.'nin bacağına sarılı kaçak 50 cep telefonu ele geçirdi.
Geri gönderilecek
Savcılığa sevk edilen M.Z.’nin, işlemlerinin ardından geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildiği öğrenildi.
Yolcunun bacaklarına sarılı 50 cep telefonu ele geçirildi VİDEO