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    Bağcılar-Kabataş tramvayının arkasına takılan çocuklar korku yaşattı

    Seyir halindeki tramvayın arkasına binen küçük yaştaki çocuklar kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşın korku yaşadığı olay anbean kameralara yansıdı.
    • 11.05.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:22
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    Bağcılar-Kabataş tramvayının arkasına takılan çocuklar korku yaşattı

    İstanbul'da tramvayın arkasına takılan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi.

    Bağcılar-Kabataş tramvayının Galata Köprüsü üzerinde ilerlediği anda arkasına takılan çocuklar ölümle burun buruna yolculuk yaptı.

    Tehlikeli yolculuk yürekleri ağıza getirdi

    İHA'nın aktarımına göre tramvay hattında oluşabilecek kazalara davetiye çıkaran çocuklar, canlarını tehlikeye attı.

    O anlar kamerada

    Tramvay içerisindeki yolcular, bir facia yaşanacağı korkusuyla panik yaşadı. Yaşanan anlar ise anbean kameralara yansıdı.

    Bağcılar-Kabataş tramvayının arkasına takılan çocuklar korku yaşattı VİDEO

    Bağcılar-Kabataş tramvayının arkasına takılan çocuklar korku yaşattı #1

    Bağcılar-Kabataş tramvayının arkasına takılan çocuklar korku yaşattı #2


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