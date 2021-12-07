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    Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaptı

    Kontrolden çıkan midibüs yol kenarındaki bariyerlerde asılı kalırken, kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:57
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    Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaptı

    İstanbul'daki TEM otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde feci bir kaza yaşandı.

    Seyir halinde olan cezaevi midibüsü bariyerlere çarptı.

    BARİYERLERDE ASILI KALDI

    Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.

    6 YARALI

    Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.

    Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Kaza nedeniyle bölgedeki trafik de felç oldu.

    Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaptı VİDEO

    Bağcılar da cezaevi midibüsü kaza yaptı #1


    Bağcılar da cezaevi midibüsü kaza yaptı #2


    Bağcılar da cezaevi midibüsü kaza yaptı #3

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