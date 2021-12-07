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- Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaptı
Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaptı
Kontrolden çıkan midibüs yol kenarındaki bariyerlerde asılı kalırken, kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
- DHA
- 07.12.2021 - 17:25
- Güncelleme : 07.12.2021 - 17:57
İstanbul'daki TEM otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde feci bir kaza yaşandı.
Seyir halinde olan cezaevi midibüsü bariyerlere çarptı.
BARİYERLERDE ASILI KALDI
Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.
6 YARALI
Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.
Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle bölgedeki trafik de felç oldu.
Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaptı VİDEO