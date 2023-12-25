İstanbul Bağcılar'a dadanan hırsızlar öyle bir şey çaldı ki... Apartman sakinleri isyan etti Güneşli Mahallesi'nde bir apartmana gelen hırsızların korkulukları çalma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Bağcılar'da apartman sakinleri, dadanan hırsızlardan isyan etti.

Dün gece 03.20 sıralarında bir apartmanın önüne gelen iki hırsız, kapı girişinde bulunan korkulukları bir süre sonra yerinden çıkarıp olay yerinden kaçtı.

Hırsızların korkulukları çalma anı apartmanın kamerasına yansıdı.

"Korkuları çalmalarına şaşırdık"

Bina sakini Özkan Demir, “Korkuluğu çalmalarına şaşırdık. Para etmeyen bir şey çalıp ne yapacaklar. Güneşli’de birçok apartmanın demir korkuluklarını çalmışlar. Çalınca satıyorlar mı, uyuşturucu mu alıyorlar tam olarak bilmiyoruz. Bunların artık önlenmesi gerekiyor. Daha önce 2-3 defa ayakkabılar çalındı.

Sonra kameralar takıldı. Bu çalınan korkuluk zaten kameradan görüldü. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Sokaklarda bekçilerin daha çok olması bizim faydamıza. Bekçilerin kaçta gelip gittikleri belli olmadığı için hırsızlar sıkıntı oluyor. Daha çok önlem alınırsa iyi olur.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)