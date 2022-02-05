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    Bağcılar'a misafirliğe giden adamın aracı soyuldu

    Arkadaşının evine giden bir şahsın park halindeki aracını gözünü kestiren hırsızlar, yaklaşık 10 bin lira değerindeki elektronik aksamı çaldı.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 10:26
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    Bağcılar'a misafirliğe giden adamın aracı soyuldu

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan bir arkadaşına misafirliğe giden Rüzgar Topçu, aracını park ederek eve çıktı.

    Rüzgar Topçu'nun aracı bir süre sonra hırsızların hedefi oldu.

    10 BİN LİRALIK ZARARA SOKTULAR

    Aracın camını kıran hırsızlar, elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı. Aracına geri gelen Topçu, durumu fark etti. Yaklaşık 10 bin TL’lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    "5 DAKİKA ERKEN İNSEM BELKİ DE OLMAYACAKTI"

    Yaşananları anlatan Rüzgar Topçu, "Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeydim misafirliğe gitmiştim. 10 saniye içerisinde gerçekleşen bir durum. Birisi beni aradı arabamın camının kırıldığını söyledi. Ben 5 dakika erken insem belki hırsızla burun buruna geleceğim. Küçük meblağlar için insanların canı sıkılıyor. Ben de ilk defa oraya misafirliğe gittim. Başıma böyle bir şey geldi. Ama sürekli oluyormuş orada bu tarz konular. Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi, durduk yere başımız yanacaktı yani gidip çalışsınlar." dedi.

    Bağcılar'a misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu

    Bağcılar a misafirliğe giden adamın aracı soyuldu #1

    Bağcılar a misafirliğe giden adamın aracı soyuldu #2

    Bağcılar a misafirliğe giden adamın aracı soyuldu #3


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