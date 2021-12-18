Sokak üzerinde park halinde olan 12 aracın lastiklerinin, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesilmesi üzerine araştırma başlatıldı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, 17 Aralık Cuma sabahı saat 03.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ellerindeki kesici aletle sokakta park halinde duran 12 aracın lastiklerini kestikten sonra olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin park halindeki minibüsün lastiklerini kestikleri anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bazı araç sahipleri lastiklerini hemen değiştirirken bazıları da bir günden fazla aracını o şekilde bekletmek zorunda kaldı.

“KEYFE KEDER KESMİŞLER OLAN VATANDAŞLARA OLDU”

Aracının lastikleri kesilen vatandaşlardan Gökhan Savcıoğlu, “Sabah komşular aradı aşağı indik baktık ki 12 aracın lastiklerini kesmişler. Üzüldük, daha sonra vatandaşlar lastiklerini değiştirmeye başladı. Biz de daha yeni fırsat bulduk. Keyfe keder kesmişler, neden olduğu belli değil. Olan vatandaşa oldu." dedi.

Mağdur vatandaşların şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, lastikleri kesenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağcılar’da, 12 aracın lastikleri kesildi VİDEO

