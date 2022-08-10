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    Bağcılar'da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı

    3 kişi, aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki genci konuşmak için çağırdıkları parkta tabancayla ateş ederek öldürdü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 10.08.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:09
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    Bağcılar'da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 3 kişi, aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşma bahanesiyle 5 Ağustos Cuma günü Göztepe Mahallesi'ndeki bir parka çağırdı.

    Gruptan bir kişi, Rohat Gün'le beraber yürüdüğü sırada arkalarındaki kişi belindeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti.

    Ayaklarından yaralanan Rohat Gün kaçmaya çalıştı.

    Sırtından ve kafasından vurdu

    Silahlı saldırgan, kaçan Gün'ün arkasından 2 el daha ateş etti.

    Mermilerden biri Rohat Gün'ün sırtına, biri de kafasına isabet etti. 3 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bağcılar'da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı VİDEO

    Silahlı saldırı kamerada

    Ağır yaralanan Gün, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Rohat Gün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Rohat Gün'ün hayatını kaybettiği saldırı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Bağcılar da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı #1

    Polis katillerin peşinde

    Gün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Mardin Artuklu'da toprağa defnedildi.

    Polis ekipleri, cinayetin işlendiği park ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

    DHA’nın haberine göre çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekiplerin, kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Bağcılar da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı #2

    Bağcılar da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı #3


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