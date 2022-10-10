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Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı

Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı

İhbar üzerine durdurulan bir otomobil ile minibüsten, 4’ü çocuk olmak üzere 31 kaçak göçmen çıktı. Sürücülerin, kişi başı bin liraya kaçak göçmenleri Edirne’ye götürmeye çalıştığı belirlendi.