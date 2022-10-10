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- Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı
Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı
- 10.10.2022 - 12:33
- Güncelleme : 10.10.2022 - 12:36
İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Bağcılar’a bağlı Fatih Mahallesi’nde park halinde bekleyen bir minibüs ile bir otomobile sırt çantalı yabancı uyruklu kişilerin bindiği yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Söz konusu 2 araç, takibe alındı. Durdurulan araçların içinden 4’ü çocuk, toplam 31 kaçak göçmen çıktı.
DHA’nın haberine göre; minibüs sürücüsü M.H.K., yanındaki arkadaşı Y.C.M. ile otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenler ise geri gönderme merkezlerine götürüldü.
Her kaçak göçmen için bin lira aldılar
Şüphelilerin, Yunanistan’a gitmek isteyen kaçak göçmenleri Edirne’ye götürmeye çalıştığı, her bir kaçak göçmen için ise bin lira para aldığı ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.