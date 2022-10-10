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    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı

    İhbar üzerine durdurulan bir otomobil ile minibüsten, 4’ü çocuk olmak üzere 31 kaçak göçmen çıktı. Sürücülerin, kişi başı bin liraya kaçak göçmenleri Edirne’ye götürmeye çalıştığı belirlendi.
    • 10.10.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:36
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    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı

    İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Bağcılar’a bağlı Fatih Mahallesi’nde park halinde bekleyen bir minibüs ile bir otomobile sırt çantalı yabancı uyruklu kişilerin bindiği yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Söz konusu 2 araç, takibe alındı. Durdurulan araçların içinden 4’ü çocuk, toplam 31 kaçak göçmen çıktı.

    DHA’nın haberine göre; minibüs sürücüsü M.H.K., yanındaki arkadaşı Y.C.M. ile otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

    Yakalanan kaçak göçmenler ise geri gönderme merkezlerine götürüldü.

    Her kaçak göçmen için bin lira aldılar

    Şüphelilerin, Yunanistan’a gitmek isteyen kaçak göçmenleri Edirne’ye götürmeye çalıştığı, her bir kaçak göçmen için ise bin lira para aldığı ortaya çıktı.

    Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı #1

    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı #2

    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı #3

    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı #4

    Bağcılar’da, 2 araçtan 31 kaçak göçmen çıktı #5


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