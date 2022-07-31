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Bağcılar'da, 25 bin liralık telefon çalan çocuk yakalandı

Bağcılar'da, 25 bin liralık telefon çalan çocuk yakalandı

Üç farklı iş yerinden 25 bin lira değerinde telefon ve telefon parçaları çalan 15 yaşındaki M.E.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.