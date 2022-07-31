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- Bağcılar'da, 25 bin liralık telefon çalan çocuk yakalandı
Bağcılar'da, 25 bin liralık telefon çalan çocuk yakalandı
- 31.07.2022 - 15:04
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki M.E.E., üç farklı işyerinden 25 bin lira değerinde telefon ve telefon parçası, bin lira değerinde sigara ve 1.500 lira çaldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameraları mercek altına alındı. Şüpheli 15 yaşındaki M.E.E’yi Fatih Mahallesi’nde yakalandı.
Çaldığı telefonları, seyyar telefonculara sattı
İHA’nın haberine göre; küçük çocuğun çalmış olduğu telefonları Fatih Aksaray Mahallesi’nde bulunan seyyar telefonculara ucuz fiyattan sattığı öğrenildi.
Bağcılar'da, 25 bin liralık telefon çalan çocuk yakalandı VİDEO
Cezaevine gönderildi
Emniyette işlemleri biten M.E.E., iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.