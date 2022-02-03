- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bağcılar'da, 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu
Bağcılar'da, 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu
3 katlı bir binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Aynı sokakta, daha önce de kaldırımda bir göçük meydana geldiği öğrenildi.
- DHA
- 03.02.2022 - 09:13
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde, gece saatlerinde, iddiaya göre 552'nci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın arka tarafındaki bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.
Bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçüğün meydana geldiği bahçede inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİR BUÇUK AY ÖNCE AYNI SOKAKTA GÖÇÜK MEYDANA GELMİŞTİ
Olayın meydana geldiği sokakta yaklaşık bir buçuk ay önce, kaldırımda göçük meydana gelmişti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yapmış, belediye ekipleri de önlem amaçlı iki binayı tahliye etmişti.