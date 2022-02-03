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Bağcılar'da, 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu

Bağcılar'da, 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu

3 katlı bir binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Aynı sokakta, daha önce de kaldırımda bir göçük meydana geldiği öğrenildi.