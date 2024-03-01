Bağcılar'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlardan birisinin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken 4 araçta hasar oluştu.

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yanyol Caddesi üzerindeki kavşakta, farklı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı.

Yaşlı kişi savrularak kaldırıma düştü. Otomobil ise park halindeki 2 araca çarparak kaldırımda durabildi.

Ekipler sevk edildi

4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazaya karışan 2 sürücüyü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"Amca havada bayağı savruldu"

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Enver Özçelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mavi renkli araç yukarıdan geliyordu. Beyaz araç da buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Otomobil savrulunca yaya geçidinden geçen yaşlı amcaya vurdu. Amca havada bayağı savruldu, buraya düştü. Buradan da yuvarlandı. Amca büyük ihtimalle öldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)