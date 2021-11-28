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    Bağcılar'da 5 katlı binada yangın

    İstanbul Bağcılar'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 28.11.2021 - 07:47
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    Bağcılar'da 5 katlı binada yangın

    Yangın, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi 773. Sokak'ta meydana geldi.

    5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler yangını görünce durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    CAN KAYBI YA DA YARALANAN YOK

    Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Bağcılar da 5 katlı binada yangın #1

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