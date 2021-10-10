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- Bağcılar'da apartmanı yanarken çamaşır topladı
Bağcılar'da apartmanı yanarken çamaşır topladı
Oturduğu binanın çatı katından yükselen alevleri umursamayan kadın, ipe asılı çamaşırlarını gayet sakin bir şekilde topladı.
- İHA
- 10.10.2021 - 15:11
- Güncelleme : 10.10.2021 - 16:15
İstanbul Bağcılar’da 1969. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
YANGINI UMURSAMADI
Çatı yanarken bir kadının ipe astığı çamaşırları hızlı bir şekilde toplamaya çalıştığı görüldü. Binada bulunan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı.
ÇATI KÜL OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Küle dönen çatı ve itfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi.
Bağcılar'da apartmanı yanarken çamaşır topladı ViDEO