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    Bağcılar'da apartmanı yanarken çamaşır topladı

    Oturduğu binanın çatı katından yükselen alevleri umursamayan kadın, ipe asılı çamaşırlarını gayet sakin bir şekilde topladı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 16:15
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    Bağcılar'da apartmanı yanarken çamaşır topladı

    İstanbul Bağcılar’da 1969. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

    YANGINI UMURSAMADI

    Çatı yanarken bir kadının ipe astığı çamaşırları hızlı bir şekilde toplamaya çalıştığı görüldü. Binada bulunan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı.

    ÇATI KÜL OLDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Küle dönen çatı ve itfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi.

    Bağcılar'da apartmanı yanarken çamaşır topladı ViDEO

    Bağcılar da apartmanı yanarken çamaşır topladı #1

    Bağcılar da apartmanı yanarken çamaşır topladı #2

    Bağcılar da apartmanı yanarken çamaşır topladı #3

    Bağcılar da apartmanı yanarken çamaşır topladı #4

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