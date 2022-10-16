Polis ekipleri uyuşturucu suçlularını tespit etmek için çalışmalar yaptığı sırada iki kişiden şüphelendi. Şahıslardan biri arama yapılmasına karşı direnip polise silah çekti.

İstanbul Bağcılar’da polis ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu işleyenleri deşifre etmek ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye yönelik çalışmalar yaparken Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde şüphelenip motosiklet süren şahısları durdurmak istedi.

Şahıslar arama yapılmasına karşı direndi ve ekipler bu durumdan daha da şüphelenerek iki şahsı aramaya başladı.

Arama yapılmasını istemeyen şahıs polise silah çekti

Bunun üzerine şahıslardan biri polis ekiplerine karşı bir anda silah çekti.

Polisler müdahale ederek şüphelinin elinden silahı aldı ve üzerini ararken uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli ve yanındaki kişiyi gözaltına alıp emniyete götüren ekipler yapılan incelemede şahısların karakolda kaydı bulunan F.Ç. ve S.U. olduğu belirlendi.

İHA'nın haberine göre, emniyette yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da arama yapmak isteyen polise silah çekti VİDEO

