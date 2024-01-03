Bağcılar'da arkadaş kavgası kanlı bitti Kafede çıkan kavgada arkadaşını bacağından yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kavga anları mekanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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DHA

İstanbul’un Bağcılar ilçesi, bir kez daha kanlı kavganın adresi oldu.

Öğle saatlerinde yaşanan olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Kavgada iddiaya göre kafede oturan R.T. ile kız arkadaşının iki arkadaşı arasında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma bir süre sonra hararetlendi ve masada bulunan M.A. ayağa kalkarak R.T.’ye yumruk attı.

Olay yerinden kaçtı

Arbede sırasında M.A., yanında bulunan bıçağını çıkararak R.T’yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yanlarında bulunan kız arkadaşları ve çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsalar da başaramadılar.

Gözaltına alındı

Kafedekiler, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, R.T.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan M.A., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

‘Kasten yaralama’ suçundan kaydı varmış

Şahsın, daha önce ‘kasten yaralama’ suçundan sicili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kavga, olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)