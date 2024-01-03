İstanbul’un Bağcılar ilçesi, bir kez daha kanlı kavganın adresi oldu.
Öğle saatlerinde yaşanan olayın nedeni henüz belirlenemedi.
Kavgada iddiaya göre kafede oturan R.T. ile kız arkadaşının iki arkadaşı arasında tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma bir süre sonra hararetlendi ve masada bulunan M.A. ayağa kalkarak R.T.’ye yumruk attı.
Olay yerinden kaçtı
Arbede sırasında M.A., yanında bulunan bıçağını çıkararak R.T’yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Yanlarında bulunan kız arkadaşları ve çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsalar da başaramadılar.
Gözaltına alındı
Kafedekiler, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, R.T.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Olay yerinden kaçan M.A., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
‘Kasten yaralama’ suçundan kaydı varmış
Şahsın, daha önce ‘kasten yaralama’ suçundan sicili olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kavga, olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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