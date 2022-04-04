Bir şahıs, trafikte seyir halinde olan bir aracın bagaj kapağına uzanarak yolculuk yaptı. Şahsın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi’nde, Esenler istikametinde hareket halinde olan bir otomobilin bagajında, bir kişinin yatarak yolculuk yaptığı görüldü.

Akan trafikte herhangi bir güvenlik önlemi olmayan şahıs, hem canını hem diğer sürücüleri tehlikeye atarak ilerledi.

O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLENMEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına ve kamera ile görüntülenmesine aldırış etmeyen şahıs, tehlikeli yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.

Çektiği görüntülere anlama veremeyen şahsın ise, “Neden orada yolculuk yapıyor acaba bagaj kapağı mı bozuk?” dediği duyuldu.

Bağcılar’da, bagaj üzerinde uzanarak yolculuk yaptı VİDEO