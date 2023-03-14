Bağcılar'da balkondan atlayarak yangından kurtuldu Bağcılar'da elektrikli sobayı açık bıraktıktan sonra uyuyakalan kalan Murat Otırmak, çıkan yangından nasıl kurtulduğunu anlattı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle'deki 5 katlı binanın birinci katındaki evine işten dönen Murat Otırmak, elektrikli ısıtıcıyı açtı.

Murat Otırmak uyuduktan sonra ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Yangına uyuduğu sırada yakalanan şahsın alevler ayağını yaktı.

Yataktan çıkan Otırmak koşarak balkona çıktı. Çevredekiler balkonda mahsur kalan şahsın yardımına koştu.

Mahalle sakinlerinden Uğur Şenoğlu, yoldan geçen kargo aracını durdurup şoföründen balkonun altına yanaşmasını istedi.

Kargo aracının üzerine atladı

Şoförün aracı balkonun altına yaklaştırmasının ardından Otırmak, önce elindeki battaniyeleri attı daha sonra da kendisi balkondan aracın üzerine atladı.

Mahalle sakinlerinden birinin getirdiği merdiven sayesinde şahıs aracın üzerinden indirildi.

O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman çıkan dairedeki yangını kısa sürede söndürdü.

İki ayağında yanık oluşan Murat Otırmak da ambulansta yapılan müdahale sonrası ailesinin yanına gitti.

"Ayağım yanmasa kurtulamazdım"

Murat Otırmak, şunları söyledi: