Bağcılar’da bıçaklı çöp atma kavgası Yabancı uyruklu kadın, bir esnafın dükkanının önüne çöp bırakınca ortalık karıştı. Kadının dükkanın camını kırdığı olay kameralara yansırken polis, ekmek bıçaklı kadını gözaltına aldı.

İHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bağcılar’da akıllara durgunluk veren bir kavga oldu.

Bu kez başrolde bir kadın var.

Yabancı uyruklu Sabiha K., Hüseyin G.'nin Barbaros Mahallesi’ndeki dükkanının önüne çöp bıraktı.

Kadın bıçakla saldırdı

Bunun üzerine karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf tartıştı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yanında ekmek bıçağı getiren Sabiha K., Hüseyin G.’ye saldırdı.

Camını indirdi

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ekmek bıçağı kadının elinden alındı.

Kadın bu kez de Hüseyin G.‘ye ait dükkanın camını kırdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine polis iki tarafı da olayda kullanılan bıçakla birlikle emniyete götürdü.