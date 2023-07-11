Bağcılar'da bir kişi telden seçtiği iç çamaşırlarını tek tek topladı Kimliği belirsiz bir kişinin kuruması için apartmanın bahçesinde ipe asılmış çamaşırların arasından seçtiği kadın iç çamaşırlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir hırsızın kameraya yansıyan görüntüleri pes dedirtti.

Sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, apartmanın bahçesinde kuruması için asılan çamaşırların olduğu yere geldi.

İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı.

Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.

Bina sakinleri sesleri duydu

Sabah saatlerinde bahçeden gelen seslerden şüphelenen bina sakinleri bahçeyi kontrol etti.

Daha sonra da güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine olay ortaya çıktı. Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı.

"İhtiyacı olan birisi gelip buradan sadece kadın iç çamaşırını seçmez"

Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi. Bir bakar mısın diye sordu. Ben aşağı indiğimde ilk etapta bir şey göremedim. Çamaşırlara, motosikletlere baktım herhangi bir şey fark etmedim. Daha sonra olayı anlamak için kameralara baktık.



Bir şahsın girdiğini, kurutma amaçlı asılan çamaşırların içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yöneldiğini gördük. Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum.



Bu kişinin tespit edilip yakalanmasını istiyorum. Aileme bu ciddi durumu çok fazla yansıtmak istemedim ama normal bir şey değil. İhtiyacı olan birisi gelip buradan sadece kadın iç çamaşırını seçmez.



Bu sapıkça bir düşünce. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir. O yüzden bu insanların sokakta rahatça dolaşmaması lazım.

"Normal değil sapıkça bir yaklaşım"

Aynı binada yaşayan ve çamaşırları kuruması için önceki gece ipe asan Tanju Kuloğlu da şu şekilde konuştu: