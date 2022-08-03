Bağcılar'da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır

Binada başlayan yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 5'i çocuk 11 kişiyi kurtardı. 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan 5 katlı bina alevlere teslim oldu.

Binanın bodrum katında başlayan yangının dumanları kısa sürede tüm katlara yayıldı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi ve olay yerine itfaiye ve saağlık ekimleri sevk edildi.

Merdivenle mahsur kalan ailelere ulaşıldı

Üst katta yaşayan aile, dumandan olumsuz yönde etkilendi ve ekipler yangına müdahale ederken korunmak için balkona çıkan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Bağcılar'da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi ViDEO

Sinir krizi geçirdi

Gece saatlerinde başlayan yangında, odada uyuyan çocuklar da tek tek kurtarıldı.

O anlar kaydedilirken, balkonda kurtarılmayı bekleyen bir ailenin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Bir çocuğun durumu ağır

Kurtarılan 5'i çocuk 11 kişi ambulanslara taşındı ve ilk müdahaleler yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek duman tahliyesi yaparken yangının çıkış sebebi araştırıldı.

DHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.





























