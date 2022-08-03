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    Bağcılar'da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır

    Binada başlayan yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 5'i çocuk 11 kişiyi kurtardı. 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 03.08.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:29
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    Bağcılar'da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır

    İstanbul Bağcılar'da bulunan 5 katlı bina alevlere teslim oldu.

    Binanın bodrum katında başlayan yangının dumanları kısa sürede tüm katlara yayıldı.

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi ve olay yerine itfaiye ve saağlık ekimleri sevk edildi.

    Merdivenle mahsur kalan ailelere ulaşıldı

    Üst katta yaşayan aile, dumandan olumsuz yönde etkilendi ve ekipler yangına müdahale ederken korunmak için balkona çıkan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı.

    Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

    Bağcılar'da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi ViDEO

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #1

    Sinir krizi geçirdi

    Gece saatlerinde başlayan yangında, odada uyuyan çocuklar da tek tek kurtarıldı.

    O anlar kaydedilirken, balkonda kurtarılmayı bekleyen bir ailenin sinir krizi geçirdiği görüldü.

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #2

    Bir çocuğun durumu ağır

    Kurtarılan 5'i çocuk 11 kişi ambulanslara taşındı ve ilk müdahaleler yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek duman tahliyesi yaparken yangının çıkış sebebi araştırıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #3

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #4

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #5

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #6

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #7

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #8

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #9

    Bağcılar da bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi: Bir çocuğun durumu ağır #10


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