Etkisini artıran kar yağışı, kentten kaza haberlerini beraberinde getiriyor. Buzlanma nedeniyle 10 araç, kayma sonucu birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü.

Kentin tamamını etkisi altına alan kar yağışının ardından ise peş peşe kaza haberleri gelmeye devam ediyor.

10 OTOMOBİL BİRBİRİNE ÇARPTI

Bağcılar’da ise durum değişmedi. Karla kaplı yolda seyir halinde olan 10 araç, kayarak birbirine girdi.

Yokuş olduğu görülen sokakta, araçlar aşağı yönde hareket ederken kontrolden çıktı.

ARAÇLARDA MADDI HASAR OLUŞTU

Buzlanmanın neden olduğu kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan ise yaşanan zincirleme kaza anı kameralara yansıdı.

Bağcılar'da buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi VİDEO