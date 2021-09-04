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Bağcılar'da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Bağcılar'da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Çalıştıkları iş yerine gelen yabancı uyruklu iki kişi, kasadaki 1 milyon 300 bin lira çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.