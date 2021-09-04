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    Bağcılar'da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

    Çalıştıkları iş yerine gelen yabancı uyruklu iki kişi, kasadaki 1 milyon 300 bin lira çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 11:51
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    Bağcılar'da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

    İstanbul Bağcılar'daki bir iş yeri çalışanlar tarafından gece saatlerinde soyuldu.

    Yabancı uyruklu A.M.’nin iş yerinde temizlikçi görevlisi olarak çalıştırdığı yabancı uyruklu 2 kişi, mesai saatlerinin dışında gece saatlerinde şirkete gelerek 1 milyon 300 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

    Sabah saatlerinde şirketine geçen işyeri sahibi A.M, kasanın boş olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 25 yaşındaki M.H.S. ve 26 yaşındaki M.A.L. olduğunu tespit etti.

    Kimliği tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Bağcılar'da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı VİDEO


    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüphelilerin çaldıkları para ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan, iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #2

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #3

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #4

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #5

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #6

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #7

    Bağcılar da çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #8

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